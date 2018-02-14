الجيش المصري: قتلنا 53 مسلحا في سيناء

أعلن الجيش المصري الأربعاء أنه قتل 15 ممن وصفهم بالتكفيريين في إطار العملية العسكرية التي يشنها في شمال ووسط سيناء، ما يرفع حصيلة القتلى بين صفوف هؤلاء منذ انطلاق العملية الجمعة الماضية إلى 53.

وقال المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي في بيان إن قوات مكافحة الإرهاب من الجيش والشرطة قتلت المتشددين خلال تبادل لإطلاق النيران أثناء عمليات التمشيط والمداهمة، مشيرا إلى القبض على 153 من المطلوبين جنائيا والمشتبه فيهم وبينهم من يحملون جنسيات أجنبية، ما يرتفع العدد الإجمالي للموقوفين إلى 679 شخصا.

وجاء في البيان أن القوات الجوية دمرت 11 هدفا بعد توافر معلومات استخباراتية دقيقة تفيد باستخدامها في "إيواء عناصر إرهابية".

وأعلن الجيش المصري الجمعة حالة التأهب القصوى مع إطلاق عملية "سيناء 2018" للقضاء على "العناصر الإرهابية" في شمال ووسط سيناء ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وتخوض قوات الأمن المصرية وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة منذ 2013 ضد مجموعات متشددة بينها الفرع المصري لتنظيم داعش.