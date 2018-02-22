مصر.. الإعدام لـ21 مدانا في 'خلية دمياط'

قضت محكمة جنايات القاهرة الخميس بإعدام 21 متهما لإدانتهم باعتناق أفكار تكفيرية والانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لمهاجمة منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة ومتفجرات.

وأصدرت المحكمة أيضا عقوبات بالسجن المؤبد بحق أربعة آخرين، والسجن المشدد لـ15 سنة على ثلاثة، وجميعهم متهمون بالانضمام لجماعة إرهابية على صلة بتنظيم داعش.

ووجهت المحكمة أيضا اتهامات للمحكومين تتعلق بالتخابر مع جماعة مقرها في سورية والعراق.

وحوكم 28 رجلا في القضية التي تعرف إعلاميا باسم قضية خلية دمياط الإرهابية في إشارة إلى محافظة دمياط الساحلية التي قالت المصادر الأمنية إن المتهمين في القضية نشطوا فيها.

ولا يوجد سوى 12 من المحكومين الـ28 في قبضة السلطات، فيما لا يزال 16 هاربين من العدالة.

المصدر: وكالات