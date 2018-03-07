مصر ترفع أشخاصا من قائمة الإرهاب

أدرجت السلطات المصرية الأربعاء جماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم داعش وأكثر من 300 شخص متهما بالانتماء لها على قوائم الإرهاب، ورفعت أسماء تسعة أشخاص من القوائم نتيجة وفاتهم.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر حكما أصدرته محكمة للجنايات الأسبوع الماضي بإدراج الجماعة التي كانت تعرف سابقا باسم "أنصار بيت المقدس" على قوائم الإرهاب لمدة ثلاث سنوات.

وتجري محاكمة المتهمين الـ319 في قضية تنظرها محكمة أمن الدولة العليا منذ العام الماضي بتهم أبرزها الانتماء لجماعة ولاية سيناء وتجنيد عناصر لها والترويج لأفكار تنظيم داعش وشن هجمات ضد قوات الجيش والشرطة ومواطنين مسيحيين.

ووفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر.

ويحق للأشخاص الذين تدرجهم محاكم الجنايات على قائمة الإرهابيين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا أصدرته محكمة جنايات القاهرة يقضي برفع أسماء 14 شخصا من قوائم الإرهاب، بسبب وفاة تسعة منهم وثبوت عدم ارتباط الخمسة الآخرين في تقديم دعم مادي إلى جماعة الإخوان المسلمين.