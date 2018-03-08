ألمانيا ترحل 100 مصري

قال مسؤولون في مطار القاهرة إن 100 مصري عادوا إلى بلادهم بعد ترحيلهم من ألمانيا بسبب انتهاكاهم لتصريحات الإقامة، في أول عملية من نوعها تقوم بها برلين بحق مواطنين مصريين.

وذكر المسؤولون وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس أن المصريين وصلوا في رحلة قادمة من مطار فرانكفورت الأربعاء وتم تسليمهم إلى السلطات المصرية التي بدأت إجراءات التحقق منهم والنظر إن كان بينهم مطلوبون والظروف المحيطة بترحيلهم.

وأضاف المسؤولون أن معظم المرحلين أفرج عنهم بحلول صباح الخميس، ولكن ما يقارب من 12 منهم لا يزالون رهن الاحتجاز.