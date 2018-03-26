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فيديو.. لحظة وقوع تفجير الاسكندرية

صورة ملتقطة من فيديو من موقع الانفجار في الاسكندرية

أظهرت لقطات فيديو رصدتها كاميرات مراقبة لحظة التفجير الذي شهدته الاسكندرية واستهدف مدير أمن المحافظة اللواء مصطفى النمر وأدى إلى مقتل اثنين من عناصر الشرطة السبت.

ونشرت وسائل إعلام محلية مصرية صورا وفيديوهات لكاميرات مراقبة في موقع التفجير، وكذلك صورة لبطاقة الرقم القومي للمتهم بالوقوف وراءه، مشيرة إلى أنه يدعى باسم محمد إبراهيم جاد.

وقالت إن "جاد هارب حاليا في إحدى الدول العربية، وينتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ويتحدر من مدينة مطوبس في محافظة كفر الشيخ".

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن المتهم اشترى السيارة التي استخدمت في التفجير قبل أكثر من سنة ومن ثم كلف مجموعة مرتبطة بالتفجير بتلغيمها، ليتم فيما بعد تفجيرها عن بعد أثناء مرور سيارة مدير أمن الاسكندرية.

وكانت الشرطة المصرية قد أعلنت الأحد مقتل ستة أشخاص على صلة بتفجير الاسكندرية خلال تبادل لإطلاق النار جرى في إحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة.

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