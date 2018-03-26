فيديو.. لحظة وقوع تفجير الاسكندرية

أظهرت لقطات فيديو رصدتها كاميرات مراقبة لحظة التفجير الذي شهدته الاسكندرية واستهدف مدير أمن المحافظة اللواء مصطفى النمر وأدى إلى مقتل اثنين من عناصر الشرطة السبت.

ونشرت وسائل إعلام محلية مصرية صورا وفيديوهات لكاميرات مراقبة في موقع التفجير، وكذلك صورة لبطاقة الرقم القومي للمتهم بالوقوف وراءه، مشيرة إلى أنه يدعى باسم محمد إبراهيم جاد.

وقالت إن "جاد هارب حاليا في إحدى الدول العربية، وينتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ويتحدر من مدينة مطوبس في محافظة كفر الشيخ".

#مصر | أول صور وفيديو للإرهابى المتورط فى محاولة استهداف موكب مدير أمن #الاسكندريه



شاهد عبر الرابط: https://t.co/ZziXWes2WS pic.twitter.com/rGjRe0STPt — اليوم السابع (@youm7) March 26, 2018

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن المتهم اشترى السيارة التي استخدمت في التفجير قبل أكثر من سنة ومن ثم كلف مجموعة مرتبطة بالتفجير بتلغيمها، ليتم فيما بعد تفجيرها عن بعد أثناء مرور سيارة مدير أمن الاسكندرية.

وكانت الشرطة المصرية قد أعلنت الأحد مقتل ستة أشخاص على صلة بتفجير الاسكندرية خلال تبادل لإطلاق النار جرى في إحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة.