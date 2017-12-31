مقتل شرطي وإصابة أربعة في إطلاق نار بكولورادو

أعلنت السلطات في مقاطعة دوغلاس خارج مدينة دنفر بولاية كولورادو أن الشرطة وأجهزة طوارئ أخرى استجابت لتقارير عن مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين إلى جانب مدنييْن.

وذكر مكتب شريف مقاطعة دوغلاس في تغريدة سقوط عدد من عناصر الشرطة في إطلاق نار وقع عندما توجهت دوريات إلى منطقة الحادث بعد تلقي تقارير تفيد بوجود خلاف عائلي في تجمع كابر كانيون السكني.

وأوضح المكتب أن مشتبها فيه واحدا أطلق النار على الضحايا، مشيرا إلى أن قوات الأمن أطلقت النار عليه وأن من المعتقد أنه لقي مصرعه.

**Copper Canyon OIS Update**- Deputies responded to a domestic disturbance resulting in shots fired. 5 deputies shot by suspect. 1 deputy confirmed deceased. 2 civilians also shot by suspect. Suspect shot & believed to be dead & no longer a threat. #CopperCanyonOIS — DC Sheriff (@dcsheriff) December 31, 2017

وكانت السلطات قد دعت المواطنين إلى تجنب منطقة الحادث، فيما طلبت من السكان البقاء في منازلهم.