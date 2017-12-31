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من أميركا

مقتل شرطي وإصابة أربعة في إطلاق نار بكولورادو

سيارة تابعة لشريف منطقة دوغلاس في كولورادو

أعلنت السلطات في مقاطعة دوغلاس خارج مدينة دنفر بولاية كولورادو أن الشرطة وأجهزة طوارئ أخرى استجابت لتقارير عن مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين إلى جانب مدنييْن.

وذكر مكتب شريف مقاطعة دوغلاس في تغريدة سقوط عدد من عناصر الشرطة في إطلاق نار وقع عندما توجهت دوريات إلى منطقة الحادث بعد تلقي تقارير تفيد بوجود خلاف عائلي في تجمع كابر كانيون السكني.

وأوضح المكتب أن مشتبها فيه واحدا أطلق النار على الضحايا، مشيرا إلى أن قوات الأمن أطلقت النار عليه وأن من المعتقد أنه لقي مصرعه.

وكانت السلطات قد دعت المواطنين إلى تجنب منطقة الحادث، فيما طلبت من السكان البقاء في منازلهم.

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