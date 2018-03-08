كندا تطالب بالسماح لأرملة إمامي بمغادرة إيران

دعت كندا السلطات الإيرانية إلى السماح لأرملة أستاذ جامعي إيراني كندي توفي في السجن في شباط/فبراير الماضي، بالعودة إلى كندا.

وأعربت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في تغريدة على حسابها في تويتر عن أسفها لقرار منع مريم مومبيني أرملة كاووس سيد إمامي، من مغادرة إيران.

وأضافت "نطالب بالسماح لمومبيني بالعودة إلى كندا باعتبارها مواطنة كندية".

وكانت السلطات الإيرانية قد قررت الأربعاء منع مومبيني وولديها رامين ومهران من مغادرة طهران على متن طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا كانت متوجهة إلى كندا، عبر ألمانيا.

وثارت شكوك في الآونة الأخيرة حول وفاة إمامي وهو ناشط بيئي، إثر إعلان السلطات أنه "انتحر" في السجن بعد أسبوعين من اعتقاله.

وجاءت وفاة إمامي بعد ورود تقارير عن "حالتي انتحار" على الأقل في السجن على علاقة بالاحتجاجات التي استمرت لأسبوع بين شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضيين.

المصدر: وكالات