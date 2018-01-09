فيضانات ومخاوف من انهيارات طينية في كاليفورنيا

تمكنت فرق الإنقاذ في ولاية كاليفورنيا من إجلاء عدد من سكان المنازل المهددة بالانهيارات الطينية والحطام جنوب الولاية، بعد هبوب عاصفة تسببت بهطول أمطار "قياسية".

وتسببت الأشجار التي أوقعتها العاصفة، وأعمدة الكهرباء المدمرة بإغلاق عدد من شوارع الولاية وتعطيل عمليات الإنقاذ.

وقال المسؤولون في الولاية إن المروحيات استخدمت في عمليات الإنقاذ، بعد تسجيل وقوع إصابات بين السكان.

ويعاني الآلاف من سكان الولاية من انقطاع التيار الكهربائي، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها كاليفورنيا، والتي سجلت معدلات هي الأعلى منذ عشرات السنين.

وكانت الولاية قد أصدرت أوامر بالبدء بعمليات الإنقاذ الاثنين بعد مخاوف من انهيارات طينية نتيجة الأمطار، خاصة في المناطق التي عانت من حرائق كبيرة الشهر الماضي.

وتعد حرائق الشهر الماضي الأكبر في تاريخ الولاية.