بدءا من 2020.. 'سوبر كروز' في كل سيارات كاديلاك

أعلنت شركة "جنرال موتورز" أنها ستزود جميع سيارات "كاديلاك" بدءا من 2020 بخاصية "سوبر كروز" التي تتيح للسائق أن يرفع يديه عن المقود، فيما تقود السيارة ذاتها جزئيا.

ويملك طراز "CT6" من "جنرال موتورز" خاصية "سوبر كروز"، لكن بدءا من 2020 ستملك كل سيارات كاديلاك هذه الخاصية، وبعد ذلك، سيتم إضافة هذه الخاصية لسيارات شيفروليه وجي أم سي وبويك من "جنرال موتورز".

وتتلخص تقنية سوبر كروز باستخدام كاميرا وحساسات وخرائط محملة في نظام السيارة، ورادار ضوئي، وآخر يعمل بالأشعة تحت الحمراء الموجهة من عجلة القيادة على الطريق للتأكد من بقاء السائق منتبها للطريق حتى وإن لم يكن يقود السيارة.

وخاصية "سوبر كروز" لن تكون رخيصة، إذ يتراوح سعر CT6 بين 69 و88 ألف دولار، لكن لم يتم الكشف عن معدل أسعار السيارات التي ستضم هذه الخاصية في الفترة المقبلة.