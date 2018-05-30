منفذ هجوم بلجيكا مشتبه في تورطه بعملية قتل أخرى

أكد وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون الأربعاء أن منفذ هجوم مدينة لييج شرقي البلاد الثلاثاء بنجامين هيرمان تورط في عملية قتل أخرى وقعت مساء الاثنين.

وجاء الإعلان بعد العثور على شاب في الـ30 من عمره معروف لدى الأمن بقضايا المخدرات، مقتولا في منزله. ورجحت السلطات في البداية أن القتل وقع إثر عملية سطو مسلح.

وأوضحت وينكي روغن وهي متحدثة باسم النيابة العامة الفدرالية لوسائل إعلام أن هيرمان البالغ 31 عاما وهو صاحب سوابق أودع بسببها السجن مرات عدة، يشتبه في ارتكابه "جريمة قتل" في الليلة السابقة لهجوم لييج، مضيفة أن ظروف هذه الوقائع هي موضع تحقيق منفرد.

ولم يستبعد مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي الأربعاء أن يكون الهجوم عملا إرهابيا.

اقرأ أيضا: هل صاح 'الله أكبر'؟ كشف هوية منفذ الاعتداء ببلجيكا

ووصف القضاء البلجيكي هجوم لييج الذي أوقع ثلاثة قتلى الثلاثاء بأنه "جريمة قتل إرهابية".

وقالت روغن إن "عناصر التحقيق الأولية تشير إلى أنه قد يكون اعتداء إرهابيا"، مشيرة إلى أن التحقيق "يتركز حاليا لمعرفة إن كان (المنفذ) تحرك بمفرده".