بلجيكا تعتقل أشخاصا للاشتباه بتخطيطهم لهجوم

اعتقلت السلطات البلجيكية ثمانية أشخاص في سلسلة مداهمات للاشتباه في إعدادهم لتنفيذ هجوم إرهابي.

وذكرت صحيفة "إتش.دي" الاثنين أن المحققين لم يعثروا على أسلحة ولا متفجرات في سلسلة من المداهمات التي جرت الأحد في حي مولنبيك في بروكسل وفي بلدتين أخريين.

ونقل المعتقلون للاستماع إليهم أمام قاضي التحقيق الذي من المفترض أن يبت في وقت لاحق بقرار توجيه التهم واحتجازهم من عدمه.

وتُعرف منطقة مولنبيك الشعبية في بروكسل والتي تضم نسبة كبيرة من السكان ذات أصول مغاربية، بأنها بؤرة للمتشددين الإسلاميين.

ويتحدر من المنطقة ذاتها عدد من المهاجمين الذين نفذوا الاعتداء في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وأدى إلى مقتل 130 شخصا.