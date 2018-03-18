برشلونة يقترب من حسم لقب الدوري الإسباني

اقترب برشلونة المتصدر كثيرا من استعادة لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم بالفوز على ضيفه أتلتيك بلباو 2-صفر، وخسارة مطارده المباشر أتلتيكو مدريد أمام مضيفه فياريال 1-2 الأحد في المرحلة الـ29 التي شهدت سقوط أشبيلية المنتشي ببلوغه ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، أمام مضيفه ليغانيس 1-2.

وحسم برشلونة الذي بلغ بدوره ربع نهائي المسابقة الأوروبية على حساب تشلسي الإنكليزي، المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين محققا فوزه الـ23 هذا الموسم والثالث على التوالي منذ سقوطه في فخ التعادل مع مضيفه لاس بالماس.

وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد 75 نقطة مبتعدا بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر أتلتيكو مدريد الذي كان في طريقه إلى تحقيق فوز مهم على مضيفه فياريال عندما تقدم بهدف لمهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان (20 من ركلة جزاء) قبل أن تتلقى شباكه ثنائية التركي إيناس أونال في الدقائق الـ10 الأخيرة.