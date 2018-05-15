محكمة بحرينية تسقط الجنسية عن 115 مواطنا

أصدرت محكمة في البحرين الثلاثاء أحكاما بالسجن بحق 115 بحرينيا من الشيعة تتراوح مدتها بين ثلاث سنوات والمؤبد، إلى جانب إسقاط الجنسية عنهم، بعد إدانتهم بـ"تشكيل جماعة إرهابية".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن النائب العام في المملكة قوله إن المدانين من منظمة تضم 138 شخصا تعرف باسم "كتائب ذو الفقار" شكلها بحرينيون "جندهم ودربهم الحرس الثوري الإيراني بهدف تنفيذ اعتداءات في البحرين".

وتشمل التهم التي وجهت إلى المدانين "إحداث عدة تفجيرات وحيازة مفرقعات والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم تنفيذا لأغراض إرهابية، ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات بأماكن عامة والسعي والتخابر مع دولة أجنبية".

وحكم على 23 من بين المتهمين الـ138 بالبراءة.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ بدء حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البلاد.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير 2017 أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة منهم، بعد إدانتهم بقتل ثلاثة من عناصر الأمن في 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.