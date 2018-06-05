الاستئناف البحرينية تثبت حكما بحق نبيل رجب

ثبتت محكمة استئناف بحرينية الثلاثاء حكما بالسجن خمس سنوات في إحدى القضايا ضد الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب، وفق ما أفادت به أسرته ومعهد البحرين لحقوق الإنسان والديموقراطية.

وكان رجب، وهو من أبرز الشخصيات في الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في 2011، قد أدين بإهانة الدولة و"نشر أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية" بشكل علني، في إشارة إلى السعودية التي تقود تحالفا عسكريا ضد الحوثيين في اليمن منذ آذار/مارس 2015 والبحرين عضوة فيه.

والتهم مرتبطة بتغريدات وإعادة نشر تغريدات لآخرين عبر حسابه على تويتر تنتقد التحالف في اليمن ومعاملة الحكومة البحرينية للسجناء.

وبإمكان رجب أن يستأنف الحكم الصادر الثلاثاء أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في البلاد.

ومنذ تموز/يوليو الماضي، يقضي رجب الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الإنسان، حكما بالسجن عامين على خلفية نشره "شائعات ومعلومات كاذبة" في مقابلات تلفزيونية انتقدت الحكومة البحرينية.