التمييز البحرينية تؤيد أحكاما بحق مدانين بتفجير

أيدت محكمة التمييز في البحرين الاثنين حكما بالإعدام وحكما آخر بالسجن المؤبد على شخصين متهمين بتنفيذ هجوم تقول السلطات إنه مرتبط بإيران.

وثبتت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن لفترات مطولة على ستة آخرين في القضية، وسحب الجنسية البحرينية من المدانين الثمانية.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2016، حين وجهت السلطات الاتهام لهؤلاء بتنفيذ تفجير استهدف دورية للشرطة في قرية سترة شرق البلاد، راحت ضحيته امرأة صادف مرورها أثناء الحادث.

وتقول المحكمة الجنائية إن التحقيقات أثبتت صلة 10 أشخاص بالهجوم، ألقي القبض على ثمانية منهم، فيما لا يزال اثنان آخران هاربان، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

وقال مصدر قضائي مقرب من القضية إن المدانين ينتمون إلى الطائفة الشيعة.

وكان القضاء البحريني قد أصدر نهاية كانون الثاني/يناير الماضي أحكاما ضد 58 متهما في قضايا تتعلق بالإرهاب شملت الإعدام لشخصين وإسقاط الجنسية عن 47 آخرين.

وتشهد البحرين اضطرابات بين الحين والآخر منذ عام 2011 عندما واجهت السلطات احتجاجات خرج فيها الشيعة بشكل أساسي ليطالبوا بدور أكبر في إدارة البلاد. وتتهم المنامة إيران "بتأجيج التطرف" في أراضيها، وهو أمر تنفيه طهران.