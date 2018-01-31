أحكام ضد 58 متهما 'بالإرهاب' في البحرين

أصدر القضاء البحريني الأربعاء أحكاما ضد 58 متهما في قضايا تتعلق بالإرهاب شملت الإعدام لشخصين وإسقاط الجنسية عن 47 آخرين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الأحكام قضت أيضا بسجن 19 شخصا مدى الحياة، و37 شخصا مددا وصلت إلى 15 سنة، بزعم أنهم كانوا جزءا من "خلية إرهابية تدربت على استخدام الأسلحة الثقيلة والمتفجرات".

والحكم هو الأحدث في سلسلة من عشرات العقوبات في البحرين ضد متهمين بالتطرف بدعم من إيران يقول نشطاء إنهم في الأغلب معارضون سلميون.

وندد معهد البحرين للحقوق والديموقراطية ومقره لندن بالأحكام، وقال مدير المعهد سيد أحمد الوداعي في بيان إن "حكم اليوم هو أحدث حلقة في المشهد المزيف للعدالة في البحرين، وربما كان من أكثرها قسوة".

وتشهد البحرين اضطرابات بين الحين والآخر منذ عام 2011 عندما واجهت السلطات احتجاجات خرج فيها الشيعة بشكل أساسي ليطالبوا بدور أكبر في إدارة البلاد. وتتهم المنامة إيران "بتأجيج التطرف" في أراضيها، وهو أمر تنفيه طهران.