كأس آسيا.. القرعة الجمعة بمشاركة قياسية

تسحب الجمعة في دبي قرعة نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا، بينها 11 عربيا.

وحسب نظام القرعة، فإن المنتخبات ستوزع على أربعة مستويات حسب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نيسان/أبريل الماضي.

وجاءت منتخبات الإمارات والسعودية وإيران وأستراليا (حاملة اللقب) واليابان وكوريا الجنوبية في المستوى الأول، فيما حلت قطر وسورية والعراق والصين وأوزبكستان وتايلاند في المستوى الثاني.

وضم المستوى الثالث منتخبات لبنان وفلسطين وعمان وقيرغيزستان والهند وفيتنام، أما المستوى الرابع فشمل الأردن والبحرين واليمن وكوريا الشمالية والفلبين وتركمانستان.

وستوزع المنتخبات الـ24 إلى ست مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تنال المركز الثالث.

وسيكون منتخب الإمارات المضيف في الموقع الأول بالمستوى الأول، حيث يستهل المنافسة في المباراة الافتتاحية التي ستقام في الخامس من كانون الثاني/يناير 2019، على استاد مدينة زايد الرياضية الذي يستضيف المباراة النهائية أيضا والمقررة في الأول من شباط/فبراير.

وهذه هي النسخة الأولى في تاريخ البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا، وهو عدد قياسي، بعد أن كانت في السابق تقتصر على 16 منتخبا.

وستشهد البطولة إقامة 51 مباراة على ثمانية ملاعب في أربع مدن هي أبوظبي والعين ودبي والشارقة، وتستمر على مدار 28 يوما.