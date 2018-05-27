مدون جزائري يستأنف حكما بالسجن 10 أعوام

استأنف مدون جزائري حكما بالسجن 10 سنوات صدر ضده الخميس بعد إدانته بتهمة تقديم معلومات استخباراتية إلى "عملاء قوى أجنبية"، بحسب ما أفاد به محاميه الأحد.

وقرر مرزوق تواتي البالغ 30 عاما والمحبوس منذ توقيفه في كانون الثاني/يناير 2017، استئناف الحكم غداة صدوره، حسب المحامي أبوبكر الصديق همايلي الذي طالب بالبراءة أثناء المحاكمة.

وأوضح المحامي الأحد لوكالة الصحافة الفرنسية "رأيت موكلي، وهو في حالة جيدة ومعنوياته مرتفعة. يقول إنه بريء بما أنه لم يفعل سوى استخدام حقه المكفول في الدستور".

وكانت محكمة بجاية قد أدانت تواتي بتهم تقديم "معلومات استخباراتية إلى عملاء قوى أجنبية من المرجح أن تضر بموقف الجزائر العسكري أو الدبلوماسي أو مصالحها الاقتصادية الضرورية" وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.

وأدين تواتي بعد نشره حوارا مصورا على مدونته مع متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية.

كما أدين بتهمة "الدعوة إلى التجمهر غير المسلح" بعدما دعا على صفحته في فيسبوك إلى التظاهر، لكن المحكمة برأته من تهمتين تتعلقان بالمساس بأمن الدولة منها تهمة "حمل السلاح ضد سلطة الدولة" التي عقوبتها الإعدام، وفقا للمحامي.

وكانت النيابة قد طالبت بإنزال حكم المؤبد بالمدون.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحكم الصادر ضد تواتي "أمر صادم" بينما نددت منطمة "مراسلون بلاحدود" بالحكم "الجائر وغير المبرر".

ولم يوضح همايلي التاريخ المنتظر لجلسات الاستئناف.