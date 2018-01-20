أنباء عن قتلى ورهائن في هجوم على فندق بكابل

أفادت مصادر أمنية في أفغانستان السبت بأن ما لا يقل عن ثلاثة مسلحين شنوا هجوما على فندق إنتر كونتيننتال في العاصمة كابل.

وصرح مسؤولون لإذاعة أوروبا الحرة بأن قوات الأمن تتبادل إطلاق النار مع المهاجمين، وأنه لا معلومات متوفرة عن سقوط ضحايا، وذكرت مصادر أمنية أن المسلحين استطاعوا الدخول مسبقا إلى الفندق.

وأفاد شهود عيان بأن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا مصرعهم في الهجوم الذي لا يزال مستمرا.

المتحدث باسم الجيش الأميركي في أفغانستان الكابتن توم غريسباك قال "نحن على علم بإطلاق النار والأحداث في فندق إنتر كونتيننتال".

وتزامن الهجوم مع مؤتمر لتكنولوجيا المعلومات نظمته وزارة الاتصالات داخل الفندق بحضور مسؤولين في قطاع الاتصالات في الولايات.

يذكر أن السفارة الأميركة في كابل حذرت الخميس من تخطيط متشددين لهجمات تستهدف فنادق وأماكن عامة ومقرات حكومية، ودعت مواطنيها إلى تجنب ارتياد تلك الأماكن.