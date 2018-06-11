قتلى وجرحى في انفجارات بأفغانستان

استيقظت أفغانستان الاثنين على وقع انفجارات راح ضحيتها قتلى وجرحى، في خرق للهدنة التي كان قد أعلن الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني سابقا.

ووقع انفجار أمام وزارة إصلاح وتنمية الأرياف في كابل عند خروج الموظفين باكرا خلال شهر رمضان.

وصرح متحدث باسم الوزارة إن الانفجار الذي وقع عند بوابة خروج الموظفين أودى 12 شخصا وأسفر عن إصابة 31 آخرين.

وقتل ستة أشخاص وأصيب 17 آخرون على الأقل في انفجارين استهدف أحدهما حافلة صغيرة في غازني والآخر سوقا في شرق نانجارهار.

وحسب السلطات، فإن أطفالا كانوا من بين الضحايا.

وأسفرت اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي طالبان في غازني أيضا عن مقتل 15 من عناصر الأمن والمسلحين.