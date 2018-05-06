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قتلى وجرحى في هجوم على مركز لتسجيل الناخبين بأفغانستان

نقل أحد الجرحى إلى المستشفى

أعلن مسؤولون أفغان مقتل 13 شخصا على الأقل وجرح 33 آخرين الأحد في انفجار استهدف مركزا لتسجيل الناخبين في شرق البلاد.

وقال قائد شرطة ولاية خوست عبد الحنان زدران إن قنبلة وضعت في خيمة كانت تستخدم مركزا لتسجيل الناخبين في ساحة مسجد، مضيفا أن الانفجار وقع عندما تجمع حشد من المواطنين خرجوا من المسجد لتسجيل أسمائهم.

وأوضح نائب مدير دائرة الصحة العامة في الولاية غول محمد منغال أن إصابات بعض الجرحى حرجة.

ويأتي الهجوم إثر سلسلة اعتداءات الهدف منها التشويش على استعدادات أفغانستان لتنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، وبعد نحو أسبوع على مقتل 25 شخصا في اعتداءين شهدتهما العاصمة.

وتهدف الهجمات على مراكز تسجيل الناخبين إلى منع مزيد من الأشخاص من التسجيل للانتخابات المرتقبة.

وسجلت اللجنة الانتخابية المستقلة حتى السبت بعد ثلاثة أسابيع على انطلاق عملية تسجيل الناخبين المقرر أن تستمر شهرين، 1.2 مليون ناخب فقط. وتأمل اللجنة التي تشرف على التحضيرات للانتخابات، أن يتسجل 14 مليون أفغاني في أكثر من سبعة آلاف مركز.

المصدر: وكالات

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