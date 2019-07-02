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الفلسطينية كيتي أمين هاجرت إلى أميركا طفلة لتصبح ضابطة إطفاء.. تعرف على قصتها
02 يوليه، 2019
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الفلسطينية كيتي أمين هاجرت إلى أميركا طفلة لتصبح ضابطة إطفاء.. تعرف على قصتها
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