لأول مرة.. "حصار الكعبة" في عمل درامي

يستعيد المسلسل، الذي أثار جدلا قبل عرضه، عملية اقتحام وحصار الحرم المكي من قبل بعض أتباع الجماعة السلفية المحتسبة بزعامة جهيمان العتيبي، عام 1979.

40 عاما مرت على واقعة إرهابية هزت العالم الإسلامي وتعود اليوم لذاكرة المعاصرين وتفاجئ من لم يسمع بها يوما، مع بدء عرض مسلسل "العاصوف" في جزئه الثاني.

في المقابل، أيّد آخرون استعادة هذا الحدث من تاريخ السعودية، لأنه يعرف الأجيال الجديدة على تاريخ قد يُنسى، واعتبروا المسلسل واقعيا.​

ودعا متصفحون في "تويتر" لمقاطعة المسلسل عبر هاشتاغ #قاطعوا_عاصوف_MBC باعتبار أن المسلسل "يشوه الدين ويظهر المجتمع السعودي على غير حقيقته".

وقال الفنان ناصر القصبي عن العمل: "نسعى إلى تقديم صورة واقعية عن تاريخ الرياض.. وشُخوصنا حقيقيون ورصدنا للأحداث قريب من الواقع".

وأضاف القصبي "عملنا ما يقارب خمس سنوات لبناء الفكرة وتطويرها، واحتاج اكتمال النص وقتا طويلا تبعه تحضير الإنتاج" حسبما نشرت مجموعة "mbc" في موقعها الإلكتروني.

وفي مقابلة أخرى مع القصبي قال إن "شخصيّات الجزء الجديد امتداد لتلك التي قدمناها خلال الجزء الأول من هذا المشروع الملحمي. لكن العنوان العريض هو التحولات التي وقعت في المجتمع السعودي خلال تلك الفترة، وهي تحولات مهولة قياساً بتجربة الشعوب".

المهدي المُنتظر!

اقتحم جهيمان العتيبي المسجد الحرام في مكة، ضمن موسم الحج، رفقة 200 من جماعته وامرأتين، إحداهما زوجته.

حمل المقتحمون نعوشا بدعوى صلاة الجنازة، لكن ما إن أصبحوا في الداخل حتى فتحت الصناديق وكانت مليئة بالأسلحة والذخيرة.

نحوا الإمام جانبا، سيطروا على المنبر، ووجهوا رسائل عبر مكبرات الصوت، مفادها أنه حان وقت "إنهاء الظلم" و"إحلال العدل" و"إعادة المجتمع السعودي للدين الصحيح".

دعا المقتحمون إلى مبايعة أحدهم، وهو محمد عبد الله القحطاني، على أنه "المهدي المنتظر". لم يكن هذا الرجل غير صهر جهيمان العتيبي.

الكثير من الحجاج هللوا وكبروا حين سمعوا بظهور "المهدي". ​