أياكس يكتسح الريال في أبطال أوروبا

أضاع ريال مدريد الإسباني اللقب الذي توج به في المواسم الثلاثة الماضية في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بهزيمته أمام أياكس أمستردام الهولندي 1-4 الثلاثاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إياب ثمن النهائي.

وكان النادي الملكي الفائز باللقب أربع مرات في المواسم الخمسة الماضية، فاز ذهابا خارج ملعبه 2-1، لكنه عجز عن استثمار هذه الأفضلية لبلوغ ربع النهائي للموسم التاسع تواليا بعد تلقيه أربعة أهداف عبر المغربي حكيم زياش (7) والبرازيلي دافيد نيريس (18) والصربي دوشان تاديتش (62) والدنماركي لاسيه شونيه (72)، فيما كان هدفه الوحيد عن طريق ماركو أسينسيو (70).