ترامب: سأجتمع مع بوتين في الوقت المناسب

قال الرئيس دونالد ترامب في مقابلة خاصة مع إذاعة صوت أميركا الجمعة، إنه لن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين بسبب تطورات الأزمة الأوكرانية، لكنه سيجتمع به لاحقا عندما يكون الوقت مناسبا.

وأضاف الرئيس ترامب في المقابلة التي أجريت معه على هامش قمة العشرين المنعقدة في الأرجنتين أن العلاقات بين واشنطن وموسكو "جيدة جدا، وستكون جيدة مستقبلا مع روسيا وكذلك مع الصين".

وعن احتمال اجتماعه بالرئيس الروسي بوتين أكد الرئيس ترامب "سأجتمع به في الوقت المناسب".

وفي إجابته على سؤال حول العلاقة مع الصين أوضح الرئيس ترامب أنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على مأدبة عشاء مساء السبت وأضاف "أنه صديقي وهو رجل طيب ولكن بيننا بعض الخلافات، وقد جرى استغلال الولايات المتحدة على مدى سنوات، لكن ذلك لن يحدث مرة أخرى".