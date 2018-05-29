إينجا يتهم أردوغان: حصل على موافقة غولن قبل تأسيس العدالة والتنمية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيقاضي منافسه مُحَرَّم إينجا، المرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عن حزب الشعب الجمهوري.

ورفع أردوغان، دعوى قضائية ضد إينجا طالبه فيها بتعويضات مالية، بسبب ما وصفها بـ"تصريحات كاذبة" أدلى بها إينجا في وقتٍ سابق.

وكان إينجا قد أعلن حصوله على معلومات من الجانب الأميركي تفيد بزيارة أردوغان ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ سنوات عدة، حيث اجتمع مع رجل الدين التركي فتح الله غولن.

وأضاف إينجا أن الزيارة كان هدفها الحصول على إذن كولن لتأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك قبل تأسيسه في 2001.

وفي حوار مع قناة "خبر ترك" التركية الأربعاء، علق أردوغان على الاتهام قائلا إنه لم يلتق بفتح الله غولن وجهاً لوجه إلا مرتين أو ثلاثة فقط.

يذكر أن أردوغان اتهم الداعية الإسلامي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عليه في 2016 بالتعاون مع قطاعات من الجيش.