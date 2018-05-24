هل تعود الوصاية السورية على لبنان؟

خاص بـ"موقع الحرة" / كريم مجدي
سنوات طوال سعى اللبنانيون فيها لنيل استقلالهم، لكن يبدو أن هذا الكفاح قد أصبح في مهب الريح.
وتنذر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعودة الوصاية السورية على لبنان، التي ظن البعض انتهاءها مع خروج الجيش السوري من البلاد في 2005.
بقيادة حزب الله، استطاع أنصار النظام السوري في لبنان العودة إلى البرلمان وإيجاد مكان لهم في الحياة السياسية مرة أخرى بعد سنوات من التهميش.
ومع انتخاب إيلي الفرزلي، المحسوب على أنصار النظام السوري، نائباً لرئيس مجلس النواب الجديد، تكتمل عودة رموز مرحلة الوصاية السورية.
ونجح أيضا في الوصول للبرلمان جميل السيد، مدير عام الأمن اللبناني السابق المقرب من النظام السوري، والذي اتهم بقتل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في 2005، ليفرج عنه بعدها بثلاث سنوات.
واستطاع فيصل كرامي، وزير الشباب والرياضة السابق، نيل مقعد في البرلمان. وكرامي هو نجل رئيس الحكومة اللبنانية الراحل والمقرب من النظام السوري عمر كرامي، وقد أقيل في 2005 عقب اغتيال الحريري.
واستطاع نواب من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أو "الأحباش" نيل مقاعد في البرلمان، أبرزهم عدنان طرابلسي. ويشتهر الأحباش بإحيائهم عيدا مخصصا للجيشين اللبناني والسوري معا، بالإضافة إلى تظاهرهم بالسواطير.
قائمة أنصار النظام السوري في البرلمان الجديد تطول لتشمل نوابا مثل عبدالرحيم مراد، طلال أرسلان، نجيب ميقاتي، طوني فرنجيه، وألبير منصور.
المخاوف اللبنانية جاءت صريحة على لسان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عبر تويتر، معربا عن خوفه من عودة الوصاية السورية مرة أخرى.
هل يتكرر السيناريو؟
هل يسيطر أنصار النظام السوري في لبنان على الحياة السياسية؟
كان هذا هو السؤال الذي عرضه موقع "الحرة" على الناشط الحقوقي لقمان سليم.
وأعرب لقمان لـ"موقع الحرة" عن خوفه من أن يكون الأمر "أكبر من عودة أنصار النظام السوري"، بل قد يصل إلى "أن يستخدم هؤلاء النواب والوزراء القادمون حصاناتهم ونفوذهم في الضغط على الحكومة اللبنانية، ولإعطاء شرعية مرة أخرى للنظام السوري".
وأشار لقمان إلى أن "جميع التيارات السياسية مسؤولة عن الإتيان بهؤلاء حتى التيارات المعارضة كتيار المستقبل، فهناك مرشحون فازوا وهم معروفون بتأييدهم للنظام السوري، مثل محمد القرعاوي في البقاع الغربي".
"الوضع مختلف الآن"
من ناحية أخرى، نفى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل جورج بكاسيني أن يكون الحزب قد رشح أحدا على قوائمه مؤيدا للنظام السوري.
"أولاً القرعاوي ليس مع النظام السوري، وتيار المستقبل لم يصوت لأي مرشح مؤيد للنظام السوري. أما بخصوص سيطرة أنصار النظام السوري على لبنان فهذا غير صحيح"، يضيف بكاسيني لـ "موقع الحرة".
يذكر أن قناة "الجديد" اللبنانية نشرت تسريبا للنائب محمد القرعاوي وهو يحاور نجل اللواء السوري السابق بهجت سليمان، معربا عن تأييده لـ"سورية والعروبة".
لن يكون
هناك من يرى صعوبة في سيطرة أنصار النظام السوري على الحياة السياسية في لبنان وأن الوضع مختلف تماما عن ما كان قبل 2005، تقول مديرة المكتب الإعلامي لحزب"القوات اللبنانية" أنطوانيت جعجع.
وتؤكد جعجع لـ "موقع الحرة" أن هناك تكتلا كبيرا مكونا من عدة أحزاب مثل تيار المستقبل وأحزاب أخرى تؤمن بمبادئ تحالف 14 آذار، ما يجعل الوضع مختلفا عن ما كان قبل 2005.
جدير بالذكر أن الجيش السوري دخل لبنان في 1976 بذريعة إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، لكنه خرج في 2005 عقب اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري.