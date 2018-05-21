أجانب تعتقلهم إيران

وكانت نازانين زغاري راتكليف،وهي بريطانية من أصل إيراني، إحدى ضحايا تلك التهم، إذ احتجزت في طهران لتهم تتعلق بـ"نشر عاية مضادة"، حسبما أفاد زوجها.

وكورقة ضغط على الدول الأخرى، ودون إجراءات قضائية عادلة، توجه الحكومة الإيرانية في العادة تهما بالتجسس وتهديد الأمن القومي للمعتقلين الأجانب.

يقبع في السجون الإيرانية ما لا يقل عن 13 أجنبيا ومزدوج جنسية.

وأفرجت إيران عن محتجرين أميركيين عقب عقد الاتفاق النووي مع إيران في 2015، لكن مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مؤخرا، فلا يعلم مصير الأميركيين الخمسة القابعين حاليا في السجون الإيرانية.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت باعتقال ما لا يقل عن 30 من مزدوجي الجنسية على يد الحرس الثوري الإيراني منذ عقد الاتفاق النووي في 2015.

وتستغل الحكومة عدم اعتراف القانون الإيراني بازدواج الجنسية، في اعتقال الإيرانيين الذين يحملون جنسيات أخرى عند زيارتهم لإيران، معظمهم صحافيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان.

نازانين زغاري ليست الضحية الوحيدة، فهناك قائمة طويلة من المعتقلين الأجانب ومزدوجي الجنسية من مختلف دول العالم، نتعرف على بعضهم فيما يلي، حسب تقرير "مركز إيران لحقوق الإنسان".

1- سياماك وباقر نامازي

الجنسية: إيراني/أميركي

سياماك نامازي، رئيس شركة بترول في الإمارات، اعتقل على يد الحرس الثوري الإيراني بطهران في 2015، وفي أكتوبر 2016 حكم على والده باقر نامازي البالغ من العمر ثمانين عاماً، بالسجن عشر سنوات.

2- كاران فافداري