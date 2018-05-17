مصادر: إنزال للتحالف في سورية لاعتقال قيادي في داعش

أفاد مراسل "الحرة" في القامشلي شمال شرقي سورية بأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذ عملية إنزال في ريف الحسكة.

ووفق مصادر محلية يعتقد أن العملية كانت تستهدف اعتقال قيادات في تنظيم داعش من دون أن تستبعد أن يكون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي هو المستهدف.

المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث من جانبه عن عملية الإنزال وأضاف أن قوات من التحالف ومن قوات سورية الديمقراطية حاصرت منزلا في قرية قرب الحدود العراقية واعتقلت شخصا.