برشلونة الإسباني يفوز بالكأس للمرة الرابعة تواليا

أصبح فريق نادي برشلونة الإسباني أول فريق يحرز لقب بطولة كأس الملك لأربع مرات متتالية منذ 85 عاما، بعد تغلبه على فريق إشبيلية بخمسة أهداف نظيفة في مباراة النهائي التي جرت مساء السبت.

وسجل للنادي الكاتالوني كل من سواريز هدفين، وميسي وأنييستا وكوتينو ليمنحوا فريقهم لقبه الثلاثين في تاريخ البطولة (رقم قياسي) والسادس خلال العقد الأخير.

وجرت المباراة على أرض نادي أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية، وسط أجواء الاضطراب الناجمة عن رغبة إقليم كاتالونيا بالانفصال عن إسبانيا.

ويقترب برشلونة أيضا من تحقيق لقب الدوري، لكنه أضاع فرصة الاستمرار في دوري أبطال أوروبا بعد أن خسر في ربع النهائي على يد روما الإيطالي بثلاثية نظيفة في العاشر من نيسان/إبريل.