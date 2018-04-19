مسدس لصق الرأس وبدلة برتقالية.. ناجون يروون تفاصيل الرعب!

لا يزال صوت سحب زلاقة المسدس وهو ينتظر أن تنطلق الرصاصة على رأسه يرن في أذن أحمد عبدالكريم (47 عاما).

كان محكوما على عبدالكريم بالإعدام، لكن الرصاصة لم تنطلق. المسدس كان فارغا من الرصاص.

كان هذا أحد أنواع التعذيب الذي مارسه مسلحو داعش على المعتقلين لديهم خلال أكثر من ثلاثة أعوام من سيطرتهم على الموصل.

أصيب عبدالكريم بمرض السكري متأثرا بالتجربة.

في إحدى الليالي، أبلغه مسلحو داعش أنهم سيعدمونه صباح اليوم التالي، وسلموه الزي البرتقالي كي يرتديه، وأوصوه بالصلاة.

في الصباح، قيّد مسلحو داعش يديه من الخلف وعصبوا عينيه وأركبوه في إحدى السيارات . "بعد أن سارت بنا السيارة نحو نصف ساعة، أنزلوني منها وأجلسني أحدهم بقوة على ركبتي. كنت أنتظر الرصاصة بعد سماع زلاقة المسدس وصوت الضغط على الزناد...

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