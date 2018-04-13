إسرائيل.. الطائرة الإيرانية كانت تحمل متفجرات

قال الجيش الإسرائيلي الجمعة إن الطائرة الإيرانية المسيرة التي أسقطها في شباط/فبراير كانت محملة بالمتفجرات وفي طريقها لشن هجوم على هدف إسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين مانيليس إن "التحقيقات وتحليل شظايا الطائرة من دون طيار الإيرانية، كشفت أنها كانت محملة بالمتفجرات، وكانت في مهمة لشن هجوم على إسرائيل".

تصريحات الجيش الإسرائيلي تزامنت مع التوتر المحتدم بين إيران وإسرائيل عقب قصف قاعدة جوية قرب حمص وسط سورية، أدى إلى مقتل 14 مقاتلا بينهم سبعة إيرانيين، وحملت كل من دمشق وموسكو وطهران إسرائيل مسؤولية تنفيذه.

وكانت القوات الإسرائيلية أسقطت الطائرة الإيرانية في العاشر من شباط/فبراير، وقالت إن ذلك جرى خلال تحكم سلاح الجو الإيراني بها من قاعدة جوية قريبة من حمص.

ودخلت الطائرة الأجواء الإسرائيلية بالقرب من وادي بيسان، واستهدفتها طائرة هليكوبتر إسرائيلية بقذيفة وأسقطتها.