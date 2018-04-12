استعاد بصره بعد زرع سن في عينه!

تمكنت الطبيبة الأردنية نانسي الرقاد المتخصصة بالعيون وزراعة القرنية وزميلها الطبيب زيد الزعبي المتخصص بجراحة الوجه والفكين من إعادة البصر لرجل بعد 15 عاما لم تر عيناه فيها النور. استخدم الفريق الطبي العامل في مدينة الحسين الطبية في الأردن تقنية "Tooth in Eye" لإجراء العملية بنجاح، لمريض فقد بصره تماما بسبب إصابته بحالة تعرف طبيا بـ "التفقع الندبي"، الذي يزيد التدخل الجراحي في حالة المريض تعقيدا.

تعتمد تقنية "Tooth in Eye" على خلع أحد أسنان المريض الأمامية بشكل كامل يشمل الجذر والعظم الفكي المحيط به، ومن ثم ثقبه بدقة وبما يتناسب مع حجم العدسة المصطنعة التي ستتم زراعتها في عين المريض.