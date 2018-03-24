بالصور.. العالم يطفئ أنواره من أجل الأرض

في الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي لدول العالم يطفئ المهتمون بسلامة الأرض الأضواء لمدة ساعة فيما يعرف بفعالية "ساعة الأرض".

"ساعة الأرض" بدأت عام 2007 في مدينة سيدني الأسترالية، ثم ما لبثت أن انتشرت في أكثر من 170 دولة حول العالم.

ينظم الحدث الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) ويتم خلاله تشجيع الأفراد والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 حتى 9:30 بالتوقيت المحلي في أحد أيام السبت من آذار/مارس كل عام، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.

وقد دعا الصندوق في تغريدة إلى المشاركة:

TONIGHT: Landmarks around the world will turn off their lights for #EarthHour! Will you be part of the movement? pic.twitter.com/sCtEB2hrhi — World Wildlife Fund (@World_Wildlife) March 24, 2018

صفحة منظمة Earth Hour كتبت أن التنوع البيولوجي لكوكب الأرض "يوفر لنا المزيد من الموارد لتحسين حياتنا" لكنه "يتراجع عاما تلو الآخر".

ودعت المهتمين بالأرض حول العالم إلى المشاركة في هذه الفعالية ونشر صورهم خلال المناسبة. لتصفح هذه المشاركات اضغط هنا.

وظهر أكثر من هاشتاغ لهذا الحدث مثل #EarthHour #EarthHour2018 #Connect2Earth وقد تفاعل المغردون من خلالها.

وجاء في صفحة "ساعة الأرض" الخاصة بالهند "كل ما يحتاجه العالم هو أن تتنازل قليلا حتى يتمكن الكوكب من أن "يزدهر من جديد":

"لتحتفظ بها خضراء (الأرض)، ونظيفة، ولنستمتع بجمالها":

هذه السيدة الأسترالية أضاءت الشموع:





هذا المطعم في انكلترا أعلن أيضا أنه "سيتضامن مع كوكب الأرض" ودعا زبائنه لتناول الطعام على أضواء الشموع:

The restaurant will be going ‘lights out’ for 60 minutes at 8.30pm tonight to show our solidarity for the planet.

Come and dine by candlelight at Penrose Kitchen tonight. Book your table via our online booking system here: https://t.co/57UY44gEom #earthhour #wwf pic.twitter.com/FUDcmVPKi5 — Penrose Kitchen (@PenroseKitchen) March 24, 2018

ومن ألمانيا جاءت هذه الدعوة: "علينا أن نفهم أننا إذا أردنا أن نعيش جيدا، يجب أن يكون الكوكب جيدا":

We need to understand that if we want to live well, the planet has to be well. So as a part of this, please join us in turning off your lights, and your automobiles from 8:30-9:30pm on 24th March, wherever you are on this planet. #EarthHour @earthhour pic.twitter.com/u4LUfCPuAZ — Ilonka Liska (@StarTrekFan1965) March 24, 2018

وهذه صور من مناطق مختلفة حول العالم خلال الفعالية: