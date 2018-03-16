الفيفا يسمح للعراق باستضافة مباريات دولية

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الجمعة السماح للعراق باستضافة المباريات الدولية الرسمية في أربيل والبصرة وكربلاء، منهيا بذلك حظرا استمر لأعوام.



وقال إنفانتينو بعد اجتماع لمجلس الفيفا في العاصمة الكولمبية بوغوتا "بشأن العراق، قررنا اليوم أنه في المدن الثلاث التي اختبرنا فيها إقامة المباريات الودية لنحو عام، أربيل والبصرة وكربلاء، المباريات الدولية ستتاح إقامتها في ما يتعلق بالفيفا".

وأوضح أنه سيعود للمنظمين والاتحاد الآسيوي للعبة أن يتخذوا قرارهم الخاص بهذا الشأن.

وقال إن الاتحاد الدولي للعبة لم يتجاوب مع طلب العراق بالسماح بإقامة مباريات ودية في بغداد، موضحا أن طلب السلطات العراقية أتى "متأخرا"، وأن مسألة إقامة مباريات دولية في العاصمة العراقية تحتاج إلى مزيد من الدراسة.