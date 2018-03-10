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باربي.. نساء حقيقيات بينهن مسلمة

دمى باربي الجديدة

أعلنت شركة "باربي" الأميركية المصنّعة لدمى الأطفال، إطلاق 17 دمية باربي جديدة تمثل كل منها امرأة ملهمة ريادية في مجالها حول العالم.

الشركة استجابت لرغبة 86% من الأمهات اللواتي شاركن في استطلاع للرأي خاص بشركة باربي (عددهن 8000)، حيث أكدن قلقهن من النماذج التي يتم تسويقها في الدمى لبناتهن.

ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر "في يوم المرأة العالمي، نلتزم بتسليط الضوء على نماذج نسويّة من الماضي والحاضر، لإلهام المزيد من الفتيات".

لذا دعونا نتعرّف على اختيارات الشركة:

​1- إميليا إرهارت (1897- 1937)، كاتبة أميركية، اختارت تحدّي السائد بأن تكون أول امرأة تحلّق بطائرتها حول العالم، إلا أنها فُقدت في تلك الرحلة، كما لم يتم العثور على أي أثر لطائرتها. لكنها ألهمت أجيالا بعدها في مجال التحدّي والمغامرة.

Amelia
Amelia

​2- فريدا كاهلو (1907-1954)، رسّامة مكسيكية، تعتبر أيقونة نسويّة وملهمة لأجيال تلتها بسبب كونها رمزًا للقوة والأصالة والشغف. عرفت بلوحات البورتريه لذاتها والتعبير عن حياتها الشخصية من خلال مدارس فنية عدة أهمها السوريالية.

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frida

3- كلوي كيم (2000)، أصغر بطلة تزلّج على الثلج تفوز بالميدالية الذهبية لبطولة "بيونغ شانغ" عام 2018، وتصدّرت العديد من بطولات التزلج في أعوام سابقة. بدأت التزلّج بعُمر أربعة أعوام.

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4- باتي جينكيس (1971)، كاتبة ومخرجة أفلام سينمائية، وأشهر أعمالها فيلم "Wonder Woman" وتعني المرأة الخارقة.

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5- إكسياتونغ غوان (1997)، ممثلة صينية تعرف في بلدها بلقب "ابنة الوطن"، وتعتبر إحدى ممثلات "الدان الأربعة لجيل ما بعد التسعينيات"، وكانت لعبت أول دور بطولة وهي في سن الرابعة.

guan
guan

6- آفا ديوفيرناي (1972)، أميركية مخرجة أفلام وكاتبة ومنتجة، وكانت أول أميركية أفريقية ترشح لجائزة "غولدن غلوب"، ورشح أحد أفلامها لجوائز أكاديمية الفنون الدولية (الأوسكار).

Ava
Ava

7- مارتينا وجسياتشوسكا (1974)، صحافية بولندية. كاتبة ورحّالة ومغامرة ومخرجة أفلام ومناضلة نسويّة حول العالم. ألفت 14 كتاباً تعتبر من أكثر الكتب مبيعًا حول العالم، موضوعها السفر والمغامرة.

marta
marta

8- غابي دوغلاس (1995)، لاعبة جمباز أميركية، كانت أول أميركية أفريقية في التاريخ تفوز بدورة الألعاب عام 2012 في لندن، بالإضافة لحصولها على عدد من الميداليات والجوائز المحلية والدولية.

gabby
gabby

9- ميستي كوبيلاند (1982)، أول راقصة باليه أميركية أفريقية يتم تقييمها كراقصة رئيسية. حققت نجومية كونها بدأت الباليه في سن الثالثة عشرة (تعتبر سن متأخرة لراقصة باليه) لكنها احترفت الرقص خلال عام واحد فقط، واعتبر إنجازاً غير مسبوق في مجال الرقص الكلاسيكي.

misty
misty

10- سارة غاما (1989)، لاعبة كرة قدم إيطالية، تقود حاليًا فريقاً نسوياً في يوفنتوس.

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sara

11- ابتهاج محمد (1985)، بطلة أميركا وبطلة أولمبية في رياضة المبارزة. هي أول امرأة أميركية محجبة تحصل على الميدالية الذهبية وأول أميركية مسلمة ارتدت الحجاب خلال المنافسات.

ibtihaj
ibtihaj

12- نيكولا آدامز أوبي (1982)، بطلة المملكة المتحدة في رياضة الملاكمة، وأول امرأة تفوز بميدالية ذهبية في تاريخ بريطانيا.

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nicola

13- بيندي إيروين (1998)، نجمة عالمية في الحفاظ على البيئة والحياة البريّة، وناشطة في هذا المجال عبر العديد من الأعمال التلفزيونية والموضة.

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bindi

14- ليلى بياداييش (1970)، مصممة أزياء إيرانية وهي صاحبة خط الموضة "لالا برلين".

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layla

15- آشلي غراهام (1987)، عارضة أزياء أميركية، كسرت الصورة النمطية حول جسد العارضات، فبرزت واثقة من جسدها الممتلئ في عالم الموضة الذي يعلي من شأن النحافة كجسد مثالي للعارضة.

Ashly
Ashly

16- كاثرين جونسون (1918)، أميركية أفريقية، لمعت في الرياضيات، وكسرت حواجز الجنس والعرق بمهاراتها. في منتصف الخمسينيات كانت ضمن فريق حاسبات بشرية داخل وكالة "ناسا" الفضائية، وحسبت مسار أول رحلة لناسا بقيادة أميركية إلى الفضاء وكانت أرقامها غاية في الدقة.

kathrine
kathrine

17- يوان يوان تان (1977)، راقصة باليه صينية، هي الأولى في سان فرانسيسكو الأميركية، وتحمل لقب الضيفة الرئيسية في هونغ كونغ.

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yaun

18- هووي روكي (1991)، لاعبة صينية محترفة في رياضة كرة الطائرة، حصلت على العديد من الميداليات، كالذهبية في دورة ألعاب ريودي جانيرو 2016، وفضيّة كأس العالم.

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hui

19- هيلين داروز (1967)، شيف فرنسية، ملهمة من الجيل الرابع في هذا المجال، برعت في الطبخ وحصلت على تقدير عالٍ في بلدها.

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helene

مصدر الصور: موقع شركة "باربي"

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