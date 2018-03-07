توجيه الاتهام لسارق تمثال أوسكار أفضل ممثلة

وجه المدعي العام في لوس أنجيليس لتيري برايانت اتهاما بسرقة تمثال أوسكار أفضل ممثلة من فرانسيس مكدورماند خلال احتفال أقيم في هوليوود بعد انتهاء حفل توزيع الجوائز.

وأفاد الادعاء أن برايانت يواجه السجن لما يصل لثلاث سنوات إذا أدين بسرقة شيء تتعدى قيمته 950 دولارا.

والتقط تلفزيون رويترز تسجيلا لبرايانت وهو يغادر الحفل ممسكا بالتمثال ويقول "حصلنا عليه. لقد فعلناها. لقد فعلناها. علي الذهاب".

وقالت شرطة لوس أنجليس إنه سلم التمثال دون مقاومة قرب مخرج المبنى بعد أن تصدى له مصور شك في أمره.

ومن المقرر أن يمثل برايانت أمام محكمة الأربعاء. وطلب الادعاء أن تكون كفالة الإفراج عنه 20 ألف دولار.

وحصلت مكدورماند على أوسكار أفضل ممثلة عن دور الأم الغاضبة المكلومة في فيلم "ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج ميزوري".