بعد 'فتوى' أحلام.. ما رأي الفقهاء في الترحم على غير المسلم؟

رفضت الفنانة الكويتية أحلام "ترحّم" الكاتب والروائي الإماراتي عبد الله النعيمي على ممثلة هندية بدعوى أنها "بوذية".

ونشر الروائي الإماراتي، في حسابه على تويتر، تغريدة عن الممثلة سريديفي كابور، التي توفيت قبل أيام، وختمها بعبارة "رحمها الله".​

السينما الهندية تطورت كثيراً في السنوات الأخيرة.. هذا صحيح.. لكني أحب زمن سرديفي أكثر من زمن كارينا كابور.. ربما لأن سرديفي ورفيقات دربها أصدق تعبيراً عن البيئة الهندية.. رحمها الله#Sridevi#Bollywood pic.twitter.com/umVKWVKoZ7 — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) February 25, 2018

لكن أحلام أبدت استغرابها، موضحة أنها لم "تتوقع" هذا الأمر من الكاتب الإماراتي.​

@AbdllahAlneaimi اعلامي قدير مثلك ؟؟؟!!!! قدوه لمتابعينك ؟؟؟؟؟!!!!! ما توقعتها منك 🙏🏻 #sirdevi اللهم أعز الاسلام والمسلمين 🙏🏻 — #AhlamTheVoice احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 1, 2018

وأضافت "لا يجوز الترحم على غير المسلم".​

🙏🏻 لا يجوز الترحم على غير المسلم يعطيك العافيه هاذي هي الخلاصه يا ولد بلادي واللي يعجبه اهلًا وسهلاً واللي ما يعجبه اهلاً وسهلاً 🙏🏻🌹 — #AhlamTheVoice احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 1, 2018

وأثارت القضية جدلا مطولا، بين مؤيدي أحلام وعبد الله النعيمي. ودخل على الخط فنانون وسياسيون وكتاب.​

وقالت الكاتبة الكويتية دلع المفتي:

نحمد الله أن الرحمة بيد الله وليست بيد أحلام وغيرها من البشر .

بوذية، سيخية، بهائية، سنية، شيعية، كاثوليكية، بروتستانية، يهودية، زرادشتية، لا دينية... رحمة الله عليها . https://t.co/M3qf6966ti — دلع المفتي🎀 (@dalaaalmoufti) March 1, 2018

​وبدوره، كتب الكاتب والروائي السعودي تركي الحمد:

رحمها الله الذي وسعت رحمته كل شيء من الحجر إلى الشجر فكيف لا تجوز على البشر؟..كفانا تنطعا لا يجلب لنا إلا بغضاء العالم.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) March 1, 2018

التراشق بين مؤيدي أحلام ومعارضيها يعكس في الواقع نقاشا فقهيا قديما، بين فقهاء يقولون بـ"حرمة" الترحم على غير المسلمين، وآخرين يؤكدون أن ذلك جائز شرعا.

ورغم أن الرأي الأول يبدو سائدا في الوسط الفقهي، إلا أن صوت دعاة الجواز بدأ يرتفع في الآونة الأخيرة.

يقول مفتي عام السعودية السابق ورئيس هيئة كبار العلماء، عبد الله بن باز (توفي سنة 1999) "من مات من اليهود أو النصارى أو عباد الأوثان...لا يدعى لهم ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم".

لكن رجل الدين اللبناني محمد حسن الأمين يعارض هذا الرأي.

ويقول في حديث لـ(ارفع صوتك) "من يعارضون الرحمة لغير المسلم يصادرون رحمة الله ويوزعونها على بعضهم".

ويتابع "الرحمة تجوز لكل إنسان من مسيحيين ومسلمين ويهود... أما أن نحرّم الرحمة على إنسان من غير ديننا فهذا لا أساس له في الشريعة على الإطلاق".

ويؤيد هذا الموقف الداعية اللبناني ياسر عودة، مؤكدا أنه لا مانع من الترحم على غير المسلم.

ويرفض عودة الأحاديث المنسوبة إلى النبي محمد والتي تتضمن منعا للترحم على غير المسلمين.​