غوطة دمشق.. جوع حصار وكيماوي

في 21 آب/ أغسطس 2013، هيمنت غوطة دمشق على عناوين الأخبار بعد هجوم كيماوي قتل 1200 من سكانها.

بعد الهجوم، وافق النظام السوري على نزع أسلحته الكيماوية استنادا لقرار أممي. رغم ذلك لم تتوقف الهجمات. آخرها كان قبل أسبوعين فقط، حسب مصادر محلية.

طيلة السنوات السبع الماضية، اختزلت غوطة دمشق قصة "الثورة السورية": قصف، وحصار، ونزوح، وكيماوي.

يتجاوز عدد سكان غوطة دمشق الشرقة والغربية مليونين و800 ألف نسمة. وهي تمتد على 230 كيلومترا مربعا.

من أهم مدن الغوطة: دوما وعربين وزملكا في الغوطة الشرقية، وداريا وكفرسوسة الغربية.

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