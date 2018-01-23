بنس ينهي جولته في الشرق الأوسط

اختتم مايك بنس نائب الرئيس الأميركي الثلاثاء أول جولة له في الشرق الأوسط بزيارة إلى حائط المبكى في القدس.

وتوجه بنس بعد لقاء مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى نصب "ياد فاشيم" لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة إبان الحرب العالمية الثانية،.

واعتبرت صحيفة إسرائيل هايوم المجانية أن خطاب بنس "التاريخي كان الأكثر ودية تجاه إسرائيل" من بين كافة الخطب التي ألقيت في مقر الكنيست.

وتخلل خطاب بنس العديد من الإشارات من الكتاب المقدس، ولقي تصفيقا حارا من النواب الإسرائيليين.

وتعهد بنس بنقل السفارة الأميركية غلى القدس قبل نهاية عام 2019.

وقال إن الرئيس دونالد ترامب قام الشهر الماضي "بتصحيح خطأ عمره 70 عاما. وأبقى على كلمته للشعب الأميركي عندما أعلن أن الولايات المتحدة ستعترف أخيرا بأن القدس عاصمة إسرائيل".

المصدر: وكالات