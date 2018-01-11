Accessibility links

logo-print
بحث
أهم الأخبار

فيديو يظهر طارق صالح على قيد الحياة

طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح

أظهر شريط فيديو تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي العميد طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، حيا، بعد أن كان قد أعلن عن مقتله أو إصابته بجروح بالغة في معارك مع الحوثيين في الشهر الماضي.

وقال نبيل الصوفي القريب من أسرة صالح لوكالة الصحافة الفرنسية إن طارق صالح وصل الخميس إلى "محافظة شبوة جنوب اليمن الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية بأن صالح تمكن من الفرار من الحوثيين في صنعاء ووصل إلى شبوة وسط حراسة مشددة من عناصر النخبة وتحليق جوي لطائرات الأباتشي التابعة للتحالف بقيادة السعودية.

وقالت المصادر إن طارق قدم بمجرد وصوله واجب العزاء بوفاة الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم عارف الزوكا الذي قتل مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الحوثيين في العاصمة صنعاء، مطلع الشهر الماضي.

وأظهر شريط فيديو لم يصدر تأكيد محايد على صحته طارق صالح وهو يتوعد بمواصلة المعركة ضد الحوثيين علما بأنه تولى لسنوات قيادة قوات الحرس الجمهوري الموالية لعمه.

ووصف حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء طارق صالح بـ"الخائن" وقال في بيان الخميس إن "عنترياته" هي التي ورطت الرئيس السابق مع الحوثيين، ما أدى إلى مقتل الأخير وتفكك المؤتمر الشعبي.

وفيما أثار ظهور طارق صالح تساؤلات لدى البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب آخرون عن ارتياحهم وقالوا إنه رقم صعب سيرعب الحوثيين في اليمن.

وربط الكاتب الصحافي اليمني عباس ​الضالعي بين ظهور طارق صالح ووساطة قال إن دولة إقليمية تقوم بها للإفراج عن أفراد عائلة صالح المعتقلين لدى الحوثيين.

وكان ناشطون ومقربون من آل صالح، بينهم شقيق طارق صالح، قد تداولوا قبل أيام صورا للعميد طارق وهو يعالج نتيجة إصابته خلال أحداث الشهر الماضي، وقالوا إنه بخير وفي مكان آمن.

وتدور حرب في اليمن منذ ثلاث سنوات بين القوات الحكومية المدعومة خصوصا من السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على صنعاء ومناطق واسعة من شمال اليمن وغربه منذ نهاية 2014.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG