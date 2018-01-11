فيديو يظهر طارق صالح على قيد الحياة

أظهر شريط فيديو تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي العميد طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، حيا، بعد أن كان قد أعلن عن مقتله أو إصابته بجروح بالغة في معارك مع الحوثيين في الشهر الماضي.

وقال نبيل الصوفي القريب من أسرة صالح لوكالة الصحافة الفرنسية إن طارق صالح وصل الخميس إلى "محافظة شبوة جنوب اليمن الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية بأن صالح تمكن من الفرار من الحوثيين في صنعاء ووصل إلى شبوة وسط حراسة مشددة من عناصر النخبة وتحليق جوي لطائرات الأباتشي التابعة للتحالف بقيادة السعودية.

وقالت المصادر إن طارق قدم بمجرد وصوله واجب العزاء بوفاة الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم عارف الزوكا الذي قتل مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الحوثيين في العاصمة صنعاء، مطلع الشهر الماضي.

وأظهر شريط فيديو لم يصدر تأكيد محايد على صحته طارق صالح وهو يتوعد بمواصلة المعركة ضد الحوثيين علما بأنه تولى لسنوات قيادة قوات الحرس الجمهوري الموالية لعمه.

قسم بالله العظيم ان عيناي دمعت من شدت الفرح عندما شاهدت مقطع فيديو للقائد المجاهد العميد الركن: طارق محمد عبدالله صالح؛ عندما قال: سنمضي على درب الشهداء .. الشهيد الزعيم والشهيد الامين ولن نحيد عن #وصايا_صالح ؛ او كما قال .. بالروح بالدم نفديك يا يمن.pic.twitter.com/aQgW4HQOkz — هادي الصالحي Hadi alSalehi (@TsUcwrB9LZrz8uK) January 11, 2018

ووصف حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء طارق صالح بـ"الخائن" وقال في بيان الخميس إن "عنترياته" هي التي ورطت الرئيس السابق مع الحوثيين، ما أدى إلى مقتل الأخير وتفكك المؤتمر الشعبي.

وفيما أثار ظهور طارق صالح تساؤلات لدى البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب آخرون عن ارتياحهم وقالوا إنه رقم صعب سيرعب الحوثيين في اليمن.

العصابة الحوثية قناديلهم وزنابيلهم.

في حالة هيستيرية.

بظهور العميد الركن طارق صالح.

وليس ذلك فحسب.

بل وبظهوره بذلك الحضور الكبير الذي صاحبه بالإبتهاج الشعبي.

وعاد كلمته التي قالها.

أصابتهم في مقتل.

وتحديدا عندما قال نمد أيدينا لإشقائنا وبالذات السعودية للعمل على إنهاء الحرب...الخ — المحامي محمدالمسوري (@MohAlmaswari) January 11, 2018

طارق لازال على قيد الحياة هل سيحمل راية قتال #الحوثي طارق رقم صعب اتمنى انحيازه للشرعية ولا أشك في حبه لل #اليمن https://t.co/YoCSRzinrG — صالح كرامة #اليمن (@abosaeed07) January 11, 2018

وربط الكاتب الصحافي اليمني عباس ​الضالعي بين ظهور طارق صالح ووساطة قال إن دولة إقليمية تقوم بها للإفراج عن أفراد عائلة صالح المعتقلين لدى الحوثيين.

انقسام بين الناشطين بعد ظهور #طارق_صالح وعدم تأييده للشرعية ومطالبته بوقف الحرب.

اعتقد ان هناك وساطة تقوم بها دولة اقليمية لدى #الحوثي تهدف للافراج عن افراد عائلة صالح المعتقلين عند الحوثي وان اي موقف سيربك المساعي.

لايمكن لعائلة صالح التعايش مع الحوثي او مهادنته بعد قتل صالح pic.twitter.com/xYepuFCPWc — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) January 11, 2018

وكان ناشطون ومقربون من آل صالح، بينهم شقيق طارق صالح، قد تداولوا قبل أيام صورا للعميد طارق وهو يعالج نتيجة إصابته خلال أحداث الشهر الماضي، وقالوا إنه بخير وفي مكان آمن.

وتدور حرب في اليمن منذ ثلاث سنوات بين القوات الحكومية المدعومة خصوصا من السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على صنعاء ومناطق واسعة من شمال اليمن وغربه منذ نهاية 2014.