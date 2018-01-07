عملات رقمية ستسمع عنها كثيرا في 2018

عملة بيتكوين الرقمية كانت حديث العالم في الأسابيع الأخيرة بعد أن تجاوز سعرها 16 ألف دولار، والآن بات الحديث عن عملات أخرى مثل لايتكوين وإيثيريوم وريبل.

عندما ظهرت بيتكوين للعلن أول مرة كانت تباع ببضعة سنات، ولم يكن الأشخاص الذين قاموا بشرائها يتوقعون أنهم سيصبحون من أصحاب المليارات في ما بعد.

الآن سلطت الأضواء على عملات أخرى وسط تكهنات بأن أسعارها ربما ستتضاعف في الفترة القادمة، وسط اتجاه عالمي للاستثمار في عملات رخيصة الثمن.

ويفسر هذا التنافس مع بيتكوين تراجع سعر الأخيرة في الأيام الماضية بنسبة 18 في المئة رغم أنها لا تزال تتربع على عرش العملات الرقمية.

ريبل

في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي كان سعر هذه العملة دولارا تقريبا، والآن وصل سعرها إلى 2.45 دولار.

وتوقع موقع فوربس أن تستمر في الصعود هي والعملات الأخرى، وأصبحت قيمتها السوقية أكثر من 100 مليار دولار.

إيثيريوم

صاحبها الروسي الأصل فيتاليك بيوتيرين أصبح الآن من أصحاب المليارات، ووصلت قيمة رأسمالها السوقي إلى 84 مليار دولار، وهو أعلى بـ15 مليار دولار من قيمة شركة النفط والغاز البرازيلية المملوكة للدولة بيتربراس، التي لديها خبرة أكثر من 60 عاما في المجال.

وصل سعر هذه العملة حاليا إلى نحو 1000 دولار.

لايتكوين

لفتت الأنظار بسبب صعودها الكبير الذي وصل إلى أكثر من 250 دولارا، من حوالي أربعة دولارات فقط، في نيسان/ أبريل من العام الماضي.

وهناك توقعات بأن يصل سعرها إلى 300 دولار في الفترة المقبلة.