محمد صلاح يحرز لقب أفضل لاعب كرة قدم إفريقي

أحرز المصري محمد صلاح الخميس جائزة أفضل لاعب كرة قدم إفريقي لعام 2017، في حفل الجوائز السنوي الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في العاصمة الغانية أكرا، ليصبح أول مصري يتوج بهذا اللقب منذ عام 1983.

وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صلاح بهذا الإنجاز.

أتقدم بالتهنئة والتقدير للمنتخب المصرى لكرة القدم على فوزه بجائزة أفضل منتخب أفريقى ، كما أهنئ إبن مصر البار محمد صلاح لفوزه المستحق بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا ، وأتقدم بكل التحية للشعب المصرى على هذا الفوز الذى يُبرز قيمة الجهد والإخلاص — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 4, 2018

وتقدم صلاح على زميله في نادي ليفربول الإنكليزي السنغالي ساديو مانيه، بينما حل ثالثا الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، الذي كان أفضل لاعب إفريقي لعام 2015.

ويخلف الدولي المصري (25 عاما) الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنكليزي، والذي توج بالجائزة العام الماضي.

وأمضى صلاح عاما مميزا مع فريقه ليفربول كما قاد المنتخب المصري للصعود إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وسجل 38 هدفا خلال العام الماضي.

وصلاح هو عاشر لاعب عربي يحرز هذا اللقب وثاني لاعب مصري يحرزه بعد محمود الخطيب (1983).