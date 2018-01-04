Accessibility links

logo-print
بحث
رياضة

محمد صلاح يحرز لقب أفضل لاعب كرة قدم إفريقي

المهاجم المصري محمد صلاح

أحرز المصري محمد صلاح الخميس جائزة أفضل لاعب كرة قدم إفريقي لعام 2017، في حفل الجوائز السنوي الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في العاصمة الغانية أكرا، ليصبح أول مصري يتوج بهذا اللقب منذ عام 1983.

وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صلاح بهذا الإنجاز.

وتقدم صلاح على زميله في نادي ليفربول الإنكليزي السنغالي ساديو مانيه، بينما حل ثالثا الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، الذي كان أفضل لاعب إفريقي لعام 2015.

ويخلف الدولي المصري (25 عاما) الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنكليزي، والذي توج بالجائزة العام الماضي.

وأمضى صلاح عاما مميزا مع فريقه ليفربول كما قاد المنتخب المصري للصعود إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وسجل 38 هدفا خلال العام الماضي.

وصلاح هو عاشر لاعب عربي يحرز هذا اللقب وثاني لاعب مصري يحرزه بعد محمود الخطيب (1983).

Back to top
XS
SM
MD
LG