عاصفة ثلجية بالولايات المتحدة.. مدارس مغلقة ورحلات ملغاة

تسببت العاصفة الثلجية وموجة البرد القطبية التي تضرب أجزاء واسعة من الولايات المتحدة منذ يومين بإلغاء آلاف الرحلات الجوية وإغلاق المدارس والمحلات التجارية. ومن بين المطارات المتأثرة لوغان في بوسطن، و جي اف كي في نيويورك.

العاصفة التي تكونت في خليج المكسيك قبل يومين ضربت فلوريدا في حدث نادر، وتتوجه شمالا حيث يتوقع أن تحدث أضرارا كبيرة في المنطقة من نورث وساوث كارولينا إلى مين.

Good morning, #Flatbush! Be safe out there today: a #winter #storm warning is in effect for us until 1am Friday! Heavy and blowing snow with accumulations of 6 to 10 inches are expected. Get storm info at https://t.co/2YSKuWVwMJ or by calling 311. #winterstorm2018 #myjunction pic.twitter.com/5dMROuGk5t — The Junction BID (@thejunctionbid) January 4, 2018

وتواصل وكالة الأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين وسط تخوفات من أن تتسبب العاصفة والرياح القوية المصاحبة لها في تساقط كميات كبيرة من الثلوج والأشجار وحدوث فيضانات، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي خاصة في الولايات المتواجدة بالساحل الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة.

وبالفعل، أعلن عن انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 40 ألف شخص في ولايتي فيرجينيا ونورث كارولينا. ويتوقع سكان ولاية فيرجينيا إغلاق المدارس لعدة أيام جراء البرد والثلوج التي بدأت تتساقط في بعض المناطق منذ الأربعاء.

Huge swath of US hit by winter storm bringing snow, cold https://t.co/5alTHokkeS pic.twitter.com/B30bRpQh5D — WBAL Baltimore News (@wbaltv11) January 4, 2018

وبحسب آخر الإحصاءات، تسبب الانخفاض غير المسبوق في درجات الحرارة الذي تشهده الولايات المتحدة منذ أيام، في وفاة 17 شخصا على الأقل.

وحث مسؤولون حكوميون السكان على الاستعداد لمشاكل محتملة والبقاء في منازلهم حتى تتم إزالة الثلوج التي يتوقع أن يبلغ ارتفاعها 12 بوصة في بعض المناطق.

العاصفة الثلجية الحالية هي الأسوأ في الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود.