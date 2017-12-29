مقتل 12 شخصا في أسوأ حريق بنيويورك منذ سنوات

لقي 12 شخصا حتفهم ليلة الخميس في أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ عقود، بعد أن اندلعت النيران في الطابق الأرضي في مبنى سكني يقع في حي برونكس.

وصرّح رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الذي تفقد على الفور مكان الكارثة "يؤسفني أن أبلغكم أن 12 شخصا قتلوا، بينهم طفل صغير في عامه الأول".

وأضاف "نخشى أن نخسر المزيد من الأرواح"، موضحا في مؤتمر صحافي أن "هناك أربعة أشخاص إصاباتهم بالغة جدا".

وأكد دي بلازيو أنه الحريق الأسوأ الذي شهدته المدينة منذ ربع قرن على الأقل".

وقال إن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ 12 شخصا إلا أن عمليات البحث مستمرة في المبنى.

واندلع الحريق الذي تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه، في الطابق الأرضي من عمارة من أربع طوابق مشيدة بحجارة القرميد، على غرار المئات من مباني نيويورك قبل أن ينتشر الى الطابق الثاني، حسب ما أفاد به مسؤولون.

ولم تعرف بعد أسباب الحريق، الذي انتشر بسرعة إلى كل طبقات المبنى المؤلف من 25 شقة.