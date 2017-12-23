بطاقات ميلاد 'سوداء' لمرتكبي مخالفات المرور

أرسلت الشرطة الإستونية 700 بطاقة عيد ميلاد إلى أسوأ السائقين في الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق، أملا في أن تغير صور حوادث السيارات وإحصاءات حوادث الطرق، من سلوك معتادي ارتكاب المخالفات.

ويتم إرسال البطاقات للسائقين الذين سجلت لهم خمس مخالفات قيادة أو أكثر خلال العام ومعظمها سرعة زائدة أو قيادة تحت تأثير مخدر.

وكتب على البطاقة التي لا تحمل تحية شخصية ”شهد هذا العام حتى الآن أكثر من 40 حالة وفاة على الطرق“.

وتعد بطاقات عيد الميلاد ”السوداء“ التي ترسلها الشرطة منذ عام 2011 من بين الإجراءات التي ساعدت استونيا البالغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة على تخفيض عدد وفيات الطرق الذي كان يبلغ نحو 200 حالة سنويا قبل 10 سنوات. وانخفضت أيضا مخالفات القيادة في حالة سكر حيث بلغ عددها إلى 6100 حتى الآن هذا العام بعد أن بلغت 17920 حالة في عام 2007.

المصدر: رويترز