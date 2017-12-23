اليمن.. مقتل خمسة متمردين حوثيين في غارة جوية

قتل خمسة من المتمردين الحوثيين وأصيب 20 بجروح السبت في اليمن في غارة جوية نسبت للتحالف الذي تقوده الرياض، استهدفت شمال العاصمة صنعاء، بحسب ما أفاد به مصدر قبلي.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن الغارة استهدفت منزلا في أرحب الواقعة في المدخل الشمالي لصنعاء حيث كان يعقد اجتماع للمتمردين الحوثيين ومشايخ موالين لهم.

وأضاف المصدر أنه تم نقل جثث القتلى والجرحى إلى مستشفى بصنعاء.

وقالت وسائل إعلام يسيطر عليها الحوثيون إن الغارة استهدفت مدنيين.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر: وكالات