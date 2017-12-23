العبادي: التحدي المقبل بعد الانتصار على داعش أمني واستخباري

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن التحدي المقبل بعد هزيمة داعش أمني واستخباري، داعيا إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وإلى التفوق على العدو بمراحل في هذا الجانب.

وقال العبادي في كلمته خلال المؤتمر العام للأمن الوطني بحسب بيان لمكتبه الإعلامي "إن العراق خرج قويا ومنتصرا وموحدا، وكان هنالك دور لجهاز الأمن الوطني".وأوضح أنه لا يجب السماح للإرهاب بأن يحقق أي خرق، مضيفا أن "العدو لديه فكر منحرف ويجب أن نكون بمستوى التحدي من خلال تركيز الجهود الاستخبارية والأمنية".

وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة إعادة الاستقرار للمناطق المحررة وهو ما يتطلب رؤية متجددة للأجهزة الأمنية. فالمواطن، حسب قول العبادي، يمثل قاعدة رصينة وصلبة لعملها.

وفي هذا الصدد، قال "بتلاحم المواطنين مع الأجهزة الأمنية سنزداد قوة، لأن قوتنا تكمن بالاستناد إلى شعبنا الذي كان أحد أسباب انتصارنا في الموصل".

وأكد أيضا على "أهمية الانضباط ومحاربة الفساد، لأن الفساد جرثومة خطيرة تمكنت من إدخال داعش، مشيرا إلى أن المحسوبية داخل الأجهزة الأمنية تعد فسادا ".

وبعد نحو عام من بدء العمليات العسكرية من الموصل في شمال العراق، كان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن سيطرة قواته "بشكل كامل" على الحدود السورية العراقية، مؤكدا "انتهاء الحرب" ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي