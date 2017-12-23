تقرير: الحوثيون اختطفوا أكثر من 18 ألف يمني

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد)، السبت، عن اختطاف جماعة الحوثي وإخفائها قسرا 18606 شخصا، في مختلف محافظات اليمن، بين سبتمبر/أيلول 2014 ويوليو/تموز 2017 .

وأوضح التحالف الحقوقي، في بيان، أن عدد حالات الاختطاف التي نفذتها ميليشيا الحوثي وتم رصدها بلغت 15968، فيما وصلت حالات الاختفاء القسري 2638 شخصا في مختلف المناطق اليمنية.

ونبه التقرير إلى أن المختطفين يعانون ظروفا صحية صعبة جراء عمليات التعذيب التي يتعرضون إليها في سجون الميليشيا دون مسوغ قانوني يستوجب احتجازهم.

ودعا رصد الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى ممارسة مزيد من الضغوطات على الحوثي للإفراج عن كافة المعتقلين والمخفيين والكشف عن أماكنهم.

ويوثق رصد لكافة الانتهاكات التي تطال المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.

المصدر: رصد