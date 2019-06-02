يويفا يختار التشكيلة المثالية من دوري الأبطال

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائمة بالتشكيلة المثالية التي تتضمن 20 لاعبا اختارهم المراقبون الفنيون من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والذي اختتمت منافساته السبت بفوز ليفربول على توتنهام فورست بهدفين من دون مقابل، سجل أولهما المصري محمد صلاح.

وجاء في القائمة:

في حراسة المرمى:

أليسون بيكر (ليفربول)

مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة)

في الدفاع:

فيرجيل فان ديك (ليفربول)

ماتيس دي ليخت (أياكس)

جان فيرتشن (توتنهام فورست)

ترينت ألكساندر أرنولد (ليفربول)

أندي روبرتسون (ليفربول)

في خط الوسط:

موسى سيسوكو (توتنهام فورست)

حكيم زياش (أياكس)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

فرينكي دي يونغ (أياكس)

تانغي ندومبيلي (ليون)

جورجينيو وينالدوم (ليفربول)

ديفيد ناريس (أياكس)

رحيم ستيرلنغ (مانشستر سيتي)

في الهجوم:

ليونيل ميسي (برشلونة)

دوشان تاديتش (أياكس)

ساديو ماني (ليفربول)

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

لوكاس مورا (توتنهام فورست)

وكان المفاجأة خلو القائمة من اسم مهاجم ليفربول الأبرز محمد صلاح.